У Києві 15 квітня знову спостерігаються шалені затори на дорогах. Місто буквально паралізовано. Куди краще не їхати розповідає сайт 24 каналу.

Через велику кількість машин та нездатність доріг впоратися з трафіком дістатися центру Києва вкрай важко. На Лівому березі паралізовані під'їзди до мостів. Дивіться також Під Києвом у новому ЖК згоріли вщент 4 автівки, рятувальники не могли доїхати: відео Крім того, шалені затори спостерігаються на в'їздах до столиці. Де у Києві важко проїхати зранку 14 квітня: Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps