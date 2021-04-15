Затори у Києві 15 квітня знову паралізували місто: онлайн-карта

У Києві 15 квітня знову спостерігаються шалені затори на дорогах. Місто буквально паралізовано. Куди краще не їхати розповідає сайт 24 каналу.
Через велику кількість машин та нездатність доріг впоратися з трафіком дістатися центру Києва вкрай важко. На Лівому березі паралізовані під'їзди до мостів.
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Крім того, шалені затори спостерігаються на в'їздах до столиці.
Де у Києві важко проїхати зранку 14 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps