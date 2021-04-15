Затори у Києві 15 квітня знову паралізували місто: онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У Києві 15 квітня знову спостерігаються шалені затори на дорогах. Місто буквально паралізовано. Куди краще не їхати розповідає сайт 24 каналу.

Через велику кількість машин та нездатність доріг впоратися з трафіком дістатися центру Києва вкрай важко. На Лівому березі паралізовані під'їзди до мостів.

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Крім того, шалені затори спостерігаються на в'їздах до столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 14 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.


Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps