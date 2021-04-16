Затори у Києві 16 квітня: онлайн-карта

У Києві 16 квітня спостерігаються великі затори на дорогах. Онлайн-карта столиці ледве не вся позначена червоним.
Шалені затори утворилися через велику завантаженість доріг, ремонтні роботи у деяких ключових для Києва місцях, а також через несприятливі погодні умови. На мокрій дорозі водії вимушені трошки знижувати швидкість, через що рух уповільнюється.
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Спостерігаються корки у звичних для всіх місцях – на в'їздах до столиці. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.
Де у Києві важко проїхати зранку 16 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps