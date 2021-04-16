Затори у Києві 16 квітня: онлайн-карта

У Києві 16 квітня спостерігаються великі затори на дорогах. Онлайн-карта столиці ледве не вся позначена червоним.

Шалені затори утворилися через велику завантаженість доріг, ремонтні роботи у деяких ключових для Києва місцях, а також через несприятливі погодні умови. На мокрій дорозі водії вимушені трошки знижувати швидкість, через що рух уповільнюється.

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Спостерігаються корки у звичних для всіх місцях – на в'їздах до столиці. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 16 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps