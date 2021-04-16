Затори у Києві 16 квітня: онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У Києві 16 квітня спостерігаються великі затори на дорогах. Онлайн-карта столиці ледве не вся позначена червоним.

Шалені затори утворилися через велику завантаженість доріг, ремонтні роботи у деяких ключових для Києва місцях, а також через несприятливі погодні умови. На мокрій дорозі водії вимушені трошки знижувати швидкість, через що рух уповільнюється.

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Спостерігаються корки у звичних для всіх місцях – на в'їздах до столиці. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – дістатися мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 16 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Затори у Києві 15 квітня / Скриншот Google maps