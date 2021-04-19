Затори у Києві в понеділок 19 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

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Джерело:

24 канал

У перший робочий день тижня 19 квітня на дорогах Києва утворились великі затори. Як краще їх оминути, підказує онлайн-карта.

Для тисяч киян ранок понеділка, 19 квітня, у Києві розпочався з перебування у шалених заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях. Максимального рівня корки спостерігаються на в'їздах до столиці.

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Також вкрай уповільнений рух на під'їздах до мостів з Лівого берега, та у бік центру на Правому.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 квітня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:


Де у Києві затори 19 квітня / Скриншот Google maps