Затори у Києві в понеділок 19 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

У перший робочий день тижня 19 квітня на дорогах Києва утворились великі затори. Як краще їх оминути, підказує онлайн-карта.

Для тисяч киян ранок понеділка, 19 квітня, у Києві розпочався з перебування у шалених заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях. Максимального рівня корки спостерігаються на в'їздах до столиці.

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Також вкрай уповільнений рух на під'їздах до мостів з Лівого берега, та у бік центру на Правому.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві затори 19 квітня / Скриншот Google maps