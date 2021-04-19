Затори у Києві в понеділок 19 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

У перший робочий день тижня 19 квітня на дорогах Києва утворились великі затори. Як краще їх оминути, підказує онлайн-карта.
Для тисяч киян ранок понеділка, 19 квітня, у Києві розпочався з перебування у шалених заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях. Максимального рівня корки спостерігаються на в'їздах до столиці.
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Також вкрай уповільнений рух на під'їздах до мостів з Лівого берега, та у бік центру на Правому.
Де у Києві важко проїхати зранку 19 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві затори 19 квітня / Скриншот Google maps