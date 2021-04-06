Затори у Києві зранку 6 квітня: онлайн-карта уся позначена червоним
Ранок другого дня посиленого локдауну у Києві знову розпочався з шалених заторів. Місто буквально стоїть. До цього призвело закриття метро для більшості киян, які не мають права на отримання спецперепустки.
Джерело:24 канал
Люди пересіли на власні авто, що спричинило транспортний колапс. Рух обмежений з Лівого берега, а також у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 6 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 6 квітня затори / Скриншот Google Maps
Катар допоможе будувати кільцеву
Президент Володимир Зеленський заявив про наміри Кабміну на партнерство з Катаром щодо будівництва важливої для Києва окружної дороги протяжністю майже 200 кілометрів.
Хочеться побудувати фундаментальну, Київську окружну дорогу – там 200 км, з мостами... Дуже кошторисна робота, десь близько 3 млрд доларівТому Україні буде дуже складно це зробити, хоча ми це зробимо в будь-якому випадку. Але краще мати партнерів,
– підкреслив президент.
Згідно з планом, Велика кільцева дорога має поєднати 6 трас українського рівня. Це дасть змогу водіям їхати повз столицю, та виїжджати на фактично всі важливі для держави траси.
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