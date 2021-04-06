Ранок другого дня посиленого локдауну у Києві знову розпочався з шалених заторів. Місто буквально стоїть. До цього призвело закриття метро для більшості киян, які не мають права на отримання спецперепустки.

Люди пересіли на власні авто, що спричинило транспортний колапс. Рух обмежений з Лівого берега, а також у центрі столиці.

Читайте також Ранковий бум таксі закінчився – ціни впали: що кажуть служби автоперевізників

Де у Києві важко проїхати зранку 6 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 6 квітня затори / Скриншот Google Maps

Катар допоможе будувати кільцеву

Президент Володимир Зеленський заявив про наміри Кабміну на партнерство з Катаром щодо будівництва важливої для Києва окружної дороги протяжністю майже 200 кілометрів.

Хочеться побудувати фундаментальну, Київську окружну дорогу – там 200 км, з мостами... Дуже кошторисна робота, десь близько 3 млрд доларівТому Україні буде дуже складно це зробити, хоча ми це зробимо в будь-якому випадку. Але краще мати партнерів,

– підкреслив президент.

Згідно з планом, Велика кільцева дорога має поєднати 6 трас українського рівня. Це дасть змогу водіям їхати повз столицю, та виїжджати на фактично всі важливі для держави траси.