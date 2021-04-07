Ранок середи, 7 квітня, розпочався для всіх автомобілістів та жителів Києва без спецперепустки із довгого перебування в заторах. Рівень корок досягає максимальних балів.

Онлайн-карта столиці майже уся позначена червоним. Рух обмежений на обох берегах Дніпра.

Читайте також У Києві маршрутники масово звільняються через локдаун: працювати невигідно

Де у Києві важко проїхати зранку 7 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 7 квітня затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери у Києві обмежать рух транспорту

Через капітальний ремонт, який проводять підрядники на проспекті Степана Бандери, рух на ньому частково обмежать. Це призведе до посилення заторів на одній з найважливіших транспортних артерій Києва.