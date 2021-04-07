Затори у Києві зранку 7 квітня: як об'їхати та на яких вулицях паралізовано рух – онлайн-карта

Джерело:24 канал
Ранок середи, 7 квітня, розпочався для всіх автомобілістів та жителів Києва без спецперепустки із довгого перебування в заторах. Рівень корок досягає максимальних балів.
Онлайн-карта столиці майже уся позначена червоним. Рух обмежений на обох берегах Дніпра.
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Де у Києві важко проїхати зранку 7 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 7 квітня затори / Скриншот Google Maps
Через капітальний ремонт, який проводять підрядники на проспекті Степана Бандери, рух на ньому частково обмежать. Це призведе до посилення заторів на одній з найважливіших транспортних артерій Києва.