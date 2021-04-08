Затори у Києві зранку 8 квітня: як краще об'їхати – онлайн-карта

У середу, 7 квітня, ранок для всіх мешканців Києва, хто їде на роботу розпочався з перебування в заторах. Утворилися корки у звичних для всіх місцях.

Під час суворого карантину й заборони їздити у громадському транспорті столиці, затори стали ще більшими. Адже всі, хто має автівки, але раніше користувались метро, змушені були сісти за кермо.

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Де у Києві важко проїхати зранку 8 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 8 квітня затори / Скриншот Google Maps

У Києві до кінця червня обмежать рух на Кільцевій дорозі

З 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух через ремонт.

На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Заїзд на Кільцеву дорогу буде здійснюватися за схемою:

проспект Глушкова – вулиця Одеська – вулиця Лятошинського – вулиця Луценка – Кільцева дорога.