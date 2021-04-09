В останній робочий день тижня 9 квітня Київ паралізувало заторами
Ранок чергового дня посиленого карантину у Києві розпочався для автомобілістів та тих, хто користується послугами таксі, з традиційного перебування в заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях.
Джерело:24 канал
Сайт 24 каналу розповідає які вулиці та проспекти краще оминати у години пік. Червоним позначені всі основні дороги столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 9 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 9 квітня затори / Скриншот Google Maps
У додатку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс паркування та повернення евакуйованих автівок
Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів. Детально про це читайте на сайті КМДА.
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