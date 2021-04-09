В останній робочий день тижня 9 квітня Київ паралізувало заторами

Джерело:24 канал
Ранок чергового дня посиленого карантину у Києві розпочався для автомобілістів та тих, хто користується послугами таксі, з традиційного перебування в заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях.
Сайт 24 каналу розповідає які вулиці та проспекти краще оминати у години пік. Червоним позначені всі основні дороги столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 9 квітня:
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 9 квітня затори / Скриншот Google Maps
Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів. Детально про це читайте на сайті КМДА.