В останній робочий день тижня 9 квітня Київ паралізувало заторами

Ранок чергового дня посиленого карантину у Києві розпочався для автомобілістів та тих, хто користується послугами таксі, з традиційного перебування в заторах. Утворилися вони у звичних для всіх місцях.

Сайт 24 каналу розповідає які вулиці та проспекти краще оминати у години пік. Червоним позначені всі основні дороги столиці.

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Де у Києві важко проїхати зранку 9 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 9 квітня затори / Скриншот Google Maps

У додатку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс паркування та повернення евакуйованих автівок

Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів. Детально про це читайте на сайті КМДА.