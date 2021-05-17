Початок робочого дня 17 травня на дорогах Києва ознаменувався утворенням шалених заторів. Через мокру дорогу та неуважність водіїв у багатьох місцях сталися ДТП. Дуже ускладненим став рух на в'їздах до міста.

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На Правому березі затори утворилися на всіх дорогах, які ведуть до центру. На Лівому – важко дістатися мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 травня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 17 травня / Скриншот Google maps