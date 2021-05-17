Початок робочого дня 17 травня на дорогах Києва ознаменувався утворенням шалених заторів. Через мокру дорогу та неуважність водіїв у багатьох місцях сталися ДТП. Дуже ускладненим став рух на в'їздах до міста.

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На Правому березі затори утворилися на всіх дорогах, які ведуть до центру. На Лівому – важко дістатися мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 17 травня

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 17 травня / Скриншот Google maps