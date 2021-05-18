Затори у Києві 18 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

У Києві 18 травня на дорогах спостерігаються величезні затори. Як їх оминути інформує сайт 24 каналу.
Ускладнення руху традиційно спостерігаються на в'їздах до Києва, оскільки у години пік до столиці прямують десятки тисяч жителів області. На Правому березі затори утворилися фактично на всіх дорогах в напрямку центру.
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Важко проїхати майже всюди й на Лівому березі столиці. Там затори з максимальною кількістю балів спостерігаються на ділянках доріг, які ведуть до мостів.
Де у Києві важко проїхати зранку 18 травня
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: