Затори у Києві 18 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

18 травня 2021 , 05:27
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Джерело:

24 канал

У Києві 18 травня на дорогах спостерігаються величезні затори. Як їх оминути інформує сайт 24 каналу.

Ускладнення руху традиційно спостерігаються на в'їздах до Києва, оскільки у години пік до столиці прямують десятки тисяч жителів області. На Правому березі затори утворилися фактично на всіх дорогах в напрямку центру.

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Важко проїхати майже всюди й на Лівому березі столиці. Там затори з максимальною кількістю балів спостерігаються на ділянках доріг, які ведуть до мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 18 травня

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 18 травня / Скриншот Google Maps

Автор: Олексій Чибісов