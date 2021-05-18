Затори у Києві 18 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

У Києві 18 травня на дорогах спостерігаються величезні затори. Як їх оминути інформує сайт 24 каналу.

Ускладнення руху традиційно спостерігаються на в'їздах до Києва, оскільки у години пік до столиці прямують десятки тисяч жителів області. На Правому березі затори утворилися фактично на всіх дорогах в напрямку центру.

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Важко проїхати майже всюди й на Лівому березі столиці. Там затори з максимальною кількістю балів спостерігаються на ділянках доріг, які ведуть до мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 18 травня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 18 травня / Скриншот Google Maps