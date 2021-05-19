Як і завжди на дорогах столиці особливо ускладнений рух на в'їздах до міста. На Правому березі через затори вщент стоять машини на всіх вулицях, які ведуть в напрямку центра.
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На Лівому березі серйозні затори спостерігаються на всіх ділянках проїзжих частин у бік мостів.
Де у Києві важко проїхати зранку 19 травня
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: