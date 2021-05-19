Як і завжди на дорогах столиці особливо ускладнений рух на в'їздах до міста. На Правому березі через затори вщент стоять машини на всіх вулицях, які ведуть в напрямку центра.

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На Лівому березі серйозні затори спостерігаються на всіх ділянках проїзжих частин у бік мостів.

Де у Києві важко проїхати зранку 19 травня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 19 травня / Скриншот Google maps