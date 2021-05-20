Ускладнення в русі на дорогах столиці утворилися на звичних для всіх місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – у напрямку мостів. Крім того, серйозні затори спостерігаються на в'їздах до столиці.

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Причиною заторів є здебільшого посилений трафік, на який не розраховані проїзні частини доріг. Також погіршують ситуацію численні аварії.

Де у Києві важко проїхати зранку 20 травня

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби народів.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 20 травня / Скриншот Google maps