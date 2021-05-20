Затори у Києві 20 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

20 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

У Києві 20 травня знову спостерігаються величезні затори зранку. Про ситуацію на дорогах столиці розповідає сайт 24 каналу.

Ускладнення в русі на дорогах столиці утворилися на звичних для всіх місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – у напрямку мостів. Крім того, серйозні затори спостерігаються на в'їздах до столиці.

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Причиною заторів є здебільшого посилений трафік, на який не розраховані проїзні частини доріг. Також погіршують ситуацію численні аварії.

Де у Києві важко проїхати зранку 20 травня

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби народів.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 20 травня / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов