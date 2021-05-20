Затори у Києві 20 травня: куди краще не їхати – онлайн-карта

У Києві 20 травня знову спостерігаються величезні затори зранку. Про ситуацію на дорогах столиці розповідає сайт 24 каналу.
Ускладнення в русі на дорогах столиці утворилися на звичних для всіх місцях. На Правому березі важко проїхати в бік центру, а на Лівому – у напрямку мостів. Крім того, серйозні затори спостерігаються на в'їздах до столиці.
Дивіться також У Києві вводять нові стандарти для перевізників: брудні маршрутки зникатимуть
Причиною заторів є здебільшого посилений трафік, на який не розраховані проїзні частини доріг. Також погіршують ситуацію численні аварії.
Де у Києві важко проїхати зранку 20 травня
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби народів.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: