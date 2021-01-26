Затори 26 січня: де важко проїхати у Києві у години пік

У вівторок 26 січня у Києві утворились традиційні затори. Сайт 24 каналу розповідає, де важко проїхати у години пік.
Джерело: 24 канал.
Зранку другого дня після локдауну Київ знову скували масштабні затори. І хоча утворилися вони на звичних для всіх місцях, рівень корок значно перевищує той, до якого мешканці столиці звикли за останній рік.
Дивіться також У Києві вперше в Україні встановили нові дорожні знаки: фото
На Лівому березі важко проїхати до мостів, а на Правому – у напрямку центру. Вкрай серйозно ускладнено рух на в'їздах до Києва.
Де у Києві утворилися затори зранку 26 січня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандери.
Де у Києві 26 січня затори / Скриншот Google Maps