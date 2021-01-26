Затори 26 січня: де важко проїхати у Києві у години пік

У вівторок 26 січня у Києві утворились традиційні затори. Сайт 24 каналу розповідає, де важко проїхати у години пік.

Джерело: 24 канал.

Зранку другого дня після локдауну Київ знову скували масштабні затори. І хоча утворилися вони на звичних для всіх місцях, рівень корок значно перевищує той, до якого мешканці столиці звикли за останній рік.

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На Лівому березі важко проїхати до мостів, а на Правому – у напрямку центру. Вкрай серйозно ускладнено рух на в'їздах до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 26 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 26 січня затори / Скриншот Google Maps