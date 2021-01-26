Затори 26 січня: де важко проїхати у Києві у години пік

26 січня 2021 , 08:28
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У вівторок 26 січня у Києві утворились традиційні затори. Сайт 24 каналу розповідає, де важко проїхати у години пік.

Джерело: 24 канал.

Зранку другого дня після локдауну Київ знову скували масштабні затори. І хоча утворилися вони на звичних для всіх місцях, рівень корок значно перевищує той, до якого мешканці столиці звикли за останній рік.

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На Лівому березі важко проїхати до мостів, а на Правому – у напрямку центру. Вкрай серйозно ускладнено рух на в'їздах до Києва.

Де у Києві утворилися затори зранку 26 січня:

  • Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
  • Дарницьке шосе та Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
  • Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
  • Бульвар Перова;
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
  • Проспект Лобановського;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Вулиця Жилянська;
  • Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • Вулиця Борщагівська;
  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Вулиця Велика Васильківська;
  • Вулиця Казимира Малевича;
  • Проспект Степана Бандери.

Де у Києві 26 січня затори / Скриншот Google Maps