У Києві зранку 2 лютого утворилися масштабні затори: онлайн-карта
Затори 2 лютого / kievvlast.com.ua
Через снігопади, ДТП та серйозний трафік ранок 2 лютого у Києві розпочався з традиційних заторів на дорогах. Утворилися вони на цілком звичних для мешканців столиці місцях.
Джерело: Google maps
Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати.
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Де у Києві важко проїхати зранку 2 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 2 лютого затори / Скриншот Google Maps
2 лютого в Києві на дорогах утримуватиметься ожеледиця.
За прогнозом синоптиків у вівторок також буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вдень – 3-5° морозу.
Для запобігання аварійних ситуацій КК "Київавтодор" обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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