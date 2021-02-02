Через снігопади, ДТП та серйозний трафік ранок 2 лютого у Києві розпочався з традиційних заторів на дорогах. Утворилися вони на цілком звичних для мешканців столиці місцях.

Джерело: Google maps Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати. Читайте також У Києві Tesla без водія спричинив ДТП з ще двома машинами: фото Де у Києві важко проїхати зранку 2 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 2 лютого затори / Скриншот Google Maps 2 лютого в Києві на дорогах утримуватиметься ожеледиця. За прогнозом синоптиків у вівторок також буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вдень – 3-5° морозу. Для запобігання аварійних ситуацій КК "Київавтодор" обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами. Поради водіям: потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.