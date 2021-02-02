У Києві зранку 2 лютого утворилися масштабні затори: онлайн-карта

2 лютого 2021 , 08:37
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Через снігопади, ДТП та серйозний трафік ранок 2 лютого у Києві розпочався з традиційних заторів на дорогах. Утворилися вони на цілком звичних для мешканців столиці місцях.

Джерело: Google maps

Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати.

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Де у Києві важко проїхати зранку 2 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 2 лютого затори / Скриншот Google Maps

2 лютого в Києві на дорогах утримуватиметься ожеледиця.

За прогнозом синоптиків у вівторок також буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вдень – 3-5° морозу.

Для запобігання аварійних ситуацій КК "Київавтодор" обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.