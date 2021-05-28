Про замінування чоловік повідомив 26 квітня. Про те, що йому оголосили підозру, повідомили 28 травня.

До теми Підозріла коробка в центрі Одесі: всередині виявили муляж вибухівки та бойову гранату

Більше про цей випадок

Затриманому 37 років, як його знайшли – не повідомляють. Слідчі з'ясували, що чоловік хотів дезорганізувати й порушити проїзд транспорту на мості. Тому він подзвонив на "102" та повідомив про підготовку вибуху.

Після затримання йому оголосили підозру за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян або знищення об'єктів. Якщо його вину доведуть у суді, чоловікові загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Інші фейкові мінування

У Львові 27 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали приблизно 3,5 тисячі людей.

У Кривому розі 26 травня знайшли предмет, який був схожий на бомбу. Це була коробка з прив'язаним мобільним телефоном. На ній писало "викликайте саперів".

Окружний адміністративний суд Києва 26 травня "замінували". Відвідувачів та працівників суду терміново евакуювали з будівлі. Однак огляд показав, що вибухівки там немає.

Важливо! Верховна Рада ухвалила рішення посилити відповідальність за фейкові замінування. Любителі невдалих жартів тепер можуть сісти за ґрати від 4 до 8 років, а їхнє майно можуть конфіскувати.