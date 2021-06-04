Про це повідомили 4 червня. Однак до правоохоронців хлопець прийшов ще у травні.
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Більше про розкаяння
Зловмисником виявився 23-річний парубок. Він розповів правоохоронцям, що місяць перебував вдома.
У спілкуванні зі столичними правоохоронцями юнак сказав, що усвідомлював, що зробив і визнає свою помилку. З ним лише провели профілактичну бесіду. А ось його скутеру пощастило менше – повезли на штрафмайданчик.
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Про яку втечу мовиться
- Це трапилося 15 березня на Дніпровській набережній у Києві.
- Патрульні намагалися впіймати кур'єра популярної служби доставки "Ракета".
- Однак пілот мопеду тривалий час створював аварійні ситуації, щоб втекти.
- Це трапилося, оскільки скутерист порушив правила дорожнього руху – поїхав на червоне світло світлофора.
- Згодом він все ж втік виїхавши на пішохідну зону.
- А відео цього інциденту набуло популярності в мережі.