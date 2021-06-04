Про це повідомили 4 червня. Однак до правоохоронців хлопець прийшов ще у травні.

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Зловмисником виявився 23-річний парубок. Він розповів правоохоронцям, що місяць перебував вдома.

У спілкуванні зі столичними правоохоронцями юнак сказав, що усвідомлював, що зробив і визнає свою помилку. З ним лише провели профілактичну бесіду. А ось його скутеру пощастило менше – повезли на штрафмайданчик.

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