Хотіла заробити 20 тисяч: Крищенко розповів про затриману за продаж спецперепусток дівчину

У Києві затримали дівчину, яка продавала спецперепустки. За допомогою них можна їздити в транспорті Києва, який з 5 квітня працює в режимі спецперевезень. Хоча затримали одну людину, проте кримінальних проваджень відкрили кілька. Також стало відомим, скільки підробок було в підозрюваної.

Загалом дівчина мала заробити щонайменше 20 тисяч гривень. Про це заступник начальника Нацполіції Андрій Крищенко розповів на брифінгу.

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Що повідомив правоохоронець

У дівчини, яку затримали правоохоронці, загалом було 100 перепусток. Вона продавала їх по 200 гривень за штуку. Тому можна зробити висновок, що вона хотіла заробити до 20 тисяч гривень.

Чи є цей випадок єдиним

Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень. За словами Крищенка, одну справу порушили після звернення міської адміністрації, а іншу – в управлінні поліції Шевченківського району. Чи стосуються вони одного й того ж випадку – невідомо.

Правоохоронці встановлюють, де дівчина взяла спецперепустки. Це допоможе встановити, чи тільки вона їх продавала.

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Киянка розмістила оголошення про продаж спецперепусток у фейсбуці.

Вона розказала, що замовила посвідчення через інтернет у лікарні, яка була вказаною в довідках для проїзду.

Дівчина заплатила за них 5 тисяч гривень.

Її затримали на гарячому, бо довкола утворилось скупчення, яке привернуло увагу правоохоронців.

Яка відповідальність за таке правопорушення

У поліції відкрили провадження за статтею про підроблення документів. Воно передбачає штраф, адмінарешт або 2-річне ув'язнення. Наразі триває слідство.

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Як слідкують за дотриманням карантину в Києві

Правоохоронці столиці отримали більше роботи, ніж це було раніше. Зараз вони стежать і за дотриманням епідеміологічних обмежень:

перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів на вході в громадський транспорт і метрополітен;

посилені мобільні групи поліції слідкують за тим, щоб транспорт не був переповненим;

патрулюють у громадських місцях, де можливе скупчення громадян і за допомогою гучномовця звертаються до перехожих із проханням виконувати карантинні вимоги;

Крім того, 3 та 4 квітня провели перевірку в 490 закладах господарської діяльності (здебільшого розважальні та громадського харчування). У 173 з них виявили порушення карантину та їм тепер загрожує штраф – від 34 до 170 тисяч гривень.