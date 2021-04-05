Хотіла заробити 20 тисяч: Крищенко розповів про затриману за продаж спецперепусток дівчину

Джерело:24 канал
У Києві затримали дівчину, яка продавала спецперепустки. За допомогою них можна їздити в транспорті Києва, який з 5 квітня працює в режимі спецперевезень. Хоча затримали одну людину, проте кримінальних проваджень відкрили кілька. Також стало відомим, скільки підробок було в підозрюваної.
Загалом дівчина мала заробити щонайменше 20 тисяч гривень. Про це заступник начальника Нацполіції Андрій Крищенко розповів на брифінгу.
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У дівчини, яку затримали правоохоронці, загалом було 100 перепусток. Вона продавала їх по 200 гривень за штуку. Тому можна зробити висновок, що вона хотіла заробити до 20 тисяч гривень.
Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень. За словами Крищенка, одну справу порушили після звернення міської адміністрації, а іншу – в управлінні поліції Шевченківського району. Чи стосуються вони одного й того ж випадку – невідомо.
Правоохоронці встановлюють, де дівчина взяла спецперепустки. Це допоможе встановити, чи тільки вона їх продавала.
У поліції відкрили провадження за статтею про підроблення документів. Воно передбачає штраф, адмінарешт або 2-річне ув'язнення. Наразі триває слідство.
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Правоохоронці столиці отримали більше роботи, ніж це було раніше. Зараз вони стежать і за дотриманням епідеміологічних обмежень:
Крім того, 3 та 4 квітня провели перевірку в 490 закладах господарської діяльності (здебільшого розважальні та громадського харчування). У 173 з них виявили порушення карантину та їм тепер загрожує штраф – від 34 до 170 тисяч гривень.