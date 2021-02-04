Затриманий під проросійським каналом ветеран АТО погрожує самогубством у відділку поліції: відео
Поліцейські утримують 4 патріотів, які протестували проти роботи пропагандистського каналу / glavcom.ua
Поліцейські, яких зігнали для захисту телеканала нардепа Мураєва "Наш", досить жорстко затримали кількох патріотів-протестувальників.
Джерело: фейсбук Маркіяна Яциняка, пресслужба поліції Києва
Правоохоронці стверджують, що біля офісу пропагандистського телеканалу затримали 4 учасників акції протесту.
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При цьому копи зазначають, що "забезпечують публічну безпеку та правопорядок для недопущення правопорушень".
Під захистом чималої кількості поліціянтів телеканал продовжує свою роботу.
Затриманий ветеран загрожує стрибнути з висоти
- Тим часом у Шевченківському районному відділку поліції один з протестувальників, якого утримують правоохоронці, виліз на вікно 4 поверху. Як стверджують його побратими, він пройшов бої в Іловайську та був там поранений.
- Чоловік обіцяє стрибнути, якщо до нього підійде хоча б хтось з поліцейських.
- Також ветеран вимагає закриття каналу та приїзду міністра внутрішніх страв Арсена Авакова.
Ветеран АТО, поранений в Іловайську, вимагає закриття телеканалу НАШ та приїзду Авакова. І так, він зараз незаконно утримується в поліції,
– зазначив у фейсбуці активіст Маркіян Яциняк.
Дивіться відео з ветераном, який загрожує самогубством у поліцейському відділку:
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