Затриманий під проросійським каналом ветеран АТО погрожує самогубством у відділку поліції: відео

Поліцейські, яких зігнали для захисту телеканала нардепа Мураєва "Наш", досить жорстко затримали кількох патріотів-протестувальників.
Джерело: фейсбук Маркіяна Яциняка, пресслужба поліції Києва
Правоохоронці стверджують, що біля офісу пропагандистського телеканалу затримали 4 учасників акції протесту.
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Під захистом чималої кількості поліціянтів телеканал продовжує свою роботу.
Ветеран АТО, поранений в Іловайську, вимагає закриття телеканалу НАШ та приїзду Авакова. І так, він зараз незаконно утримується в поліції,
– зазначив у фейсбуці активіст Маркіян Яциняк.
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