На Марш жінок в Києві прийшли представники консервативної організації "Традиція і порядок". Його представники намагалися заблокувати вхід у станцію метрополітену Поштова Площа.

Одного з противників жіночої ходи затримали правоохоронці. Цей момент потрапив на відео журналістів.

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Інцидент відбувся після закінчення Маршу жінок, близько 14:15. Правоохоронці поки що ніяк не прокоментували затримання.

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Поліція затримала одного з членів організації Традиція і Порядок, який разом з іншими прихильниками цього руху намагався перекрити вхід в метрополітен.



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Зауважимо, що рух "Традиція і порядок" виступає проти Маршу жінок на 8 Березня та руху фемінізму. Його члени організували акцію під назвою "Операція з порятунку феміністок".

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Жіноча хода була присвячена Міжнародному жіночому дню. Це – вже традиційний захід для столиці, там його проводять з 2018 року. Цьогорічне гасло – "У пандемії жіноче обличчя".

Учасники ходи вимагали, зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції, створення безпечних умов праці для жінок, а також відкриття державних притулків для жертв домашнього насильства.

Довідка. Стамбульська конвенція – міжнародний акт у сфері захисту прав жінок. Україна підписала його ще у 2010 році, проте досі так і не змогла ратифікувати.

Акцію організувала низка громадських та правозахисних організацій, серед них – "Марш Жінок", Amnesty International Ukraine, Women's International League for Peace and Freedom, Український Жіночий Фонд та інші.



Що варто знати про 8 березня / Інфографіка 24 каналу