Київські правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину прямо з вікон своєї квартири. Все це відбувалося у ЖК "Микитська Слобода".

Вперше до чоловіка навідалася поліція 12 квітня, тоді у нього вилучили травматичний пістолет. Втім, за кілька днів інцидент повторився. Як відбувалося затримання 23 квітня – читайте далі.

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Спочатку не відкривав, потім – вискочив зі зброєю

Правоохоронці підійшли до квартири, постукали у двері та пояснили, хто вони. Спочатку ніхто не відкривав, а згодом з квартири вискочив чоловік зі зброєю у руках.

Поліцейські повалили його на землю. У цей час з квартири вийшла жінка у рожевому халаті. Ймовірно – співмешканка стрільця. Вона побачила, що у чоловіка випав пістолет.

Спочатку жінка підсунула зброю до себе ногою, а потім взяла у руки й підняла. Втім, поліцейські швидко відреагували та забрали у неї пістолет.



Жінка хотіла забрати пістолет / Скриншот з відео

Затриманий та співмешканка поводилися дуже дивно

За словами правоохоронців, у затриманого та його співмешканки були ознаки алкогольного сп'яніння. Говорили вони вкрай невиразно.

Коли чоловіку одягали наручники, він пробурмотів до жінки, аби та викликала поліцію. Водночас правоохоронці викликали на підмогу слідчо-оперативну групу.

Зверніть увагу! Чоловік кілька разів повторював, аби його співмешканка не пускала нікого у квартиру. А вона заявляла, що нібито спала, "бо має на це право".

Коли поліцейські попросили винести документи, затриманий сказав жінці, аби не робила цього. Вона сказала, що не розуміє, що відбувається.

Власники травматичної зброї не мають права у п'яному вигляді нею користуватися – стріляти та переносити,

– відповіли правоохоронці.

"А хто сказав, що він нею користувався", – запитала жінка. Коли їй відповіли, що є відео, вона виявила значний інтерес та почала розпитувати, яке саме.

Що ще повідомили правоохоронці

Поліцію викликали сусіди дебоширів, вони почули 2 постріли. Втім, незрозуміло, звідки саме стріляли – з балкона чи безпосередньо з квартири. Постраждалих, на щастя, немає.

12 квітня вже був схожий виклик. за цією адресою. Тоді у чоловіка вилучили травматичний пістолет. Малоймовірно, що йому його повернули. Тож, скоріш за все, він мав ще один.

За попередньою інформацією, затриманому – 60 років. Крім цього, сусіди розповіли поліцейським, що він може бути колишнім військовим.

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