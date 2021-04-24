Вискочив зі зброєю: як затримували київського стрілка – усі подробиці та відео

Джерело:24 канал
Київські правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину прямо з вікон своєї квартири. Все це відбувалося у ЖК "Микитська Слобода".
Вперше до чоловіка навідалася поліція 12 квітня, тоді у нього вилучили травматичний пістолет. Втім, за кілька днів інцидент повторився. Як відбувалося затримання 23 квітня – читайте далі.
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Правоохоронці підійшли до квартири, постукали у двері та пояснили, хто вони. Спочатку ніхто не відкривав, а згодом з квартири вискочив чоловік зі зброєю у руках.
Поліцейські повалили його на землю. У цей час з квартири вийшла жінка у рожевому халаті. Ймовірно – співмешканка стрільця. Вона побачила, що у чоловіка випав пістолет.
Спочатку жінка підсунула зброю до себе ногою, а потім взяла у руки й підняла. Втім, поліцейські швидко відреагували та забрали у неї пістолет.
Жінка хотіла забрати пістолет / Скриншот з відео
За словами правоохоронців, у затриманого та його співмешканки були ознаки алкогольного сп'яніння. Говорили вони вкрай невиразно.
Коли чоловіку одягали наручники, він пробурмотів до жінки, аби та викликала поліцію. Водночас правоохоронці викликали на підмогу слідчо-оперативну групу.
Коли поліцейські попросили винести документи, затриманий сказав жінці, аби не робила цього. Вона сказала, що не розуміє, що відбувається.
Власники травматичної зброї не мають права у п'яному вигляді нею користуватися – стріляти та переносити,
– відповіли правоохоронці.
"А хто сказав, що він нею користувався", – запитала жінка. Коли їй відповіли, що є відео, вона виявила значний інтерес та почала розпитувати, яке саме.
Поліцію викликали сусіди дебоширів, вони почули 2 постріли. Втім, незрозуміло, звідки саме стріляли – з балкона чи безпосередньо з квартири. Постраждалих, на щастя, немає.
12 квітня вже був схожий виклик. за цією адресою. Тоді у чоловіка вилучили травматичний пістолет. Малоймовірно, що йому його повернули. Тож, скоріш за все, він мав ще один.
За попередньою інформацією, затриманому – 60 років. Крім цього, сусіди розповіли поліцейським, що він може бути колишнім військовим.
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