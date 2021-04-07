Віталій Кличко видав ще один конфуз під час обговорення теми карантину в столиці. Він захопився своїм обуренням щодо транспортної ситуації. Через це заявив, що хтось із пацієнтів поскаржиться, що вмер.

Мер Києва Віталій Кличко зробив відповідну заяву в ефірі одного з українських телеканалів. Ймовірно, емоції переповнили очільника столиці.

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У чому полягає конфуз Кличка

Очільник Києва довго та промовисто розказував про те, що весь київський уряд неодноразово звертався до жителів столиці, щоб вони залишались вдома. Він додав, що треба розірвати ланцюг інфікування. Можливо, аргументи у мера в цей момент закінчились.

Сьогодні людина скаржиться, що не може доїхати з одного місця в інше. А завтра буде скаржитися, що лікарі не надали допомогу і він помер,

– видав Кличко.

Насправді обурення Кличка мають міцне підґрунтя через стабільно високий рівень захворюваності в столиці та області.

Яка ситуація з коронавірусом в Києві

В столиці виявили 1417 нових випадків інфікування коронавірусом за минулу добу, 6 квітня.

З 5 квітня в Києві та області діє жорсткий локдаун.

Зокрема, в транспорті працює в режимі спецперевезень – лише за перепустками.

Школи, садочки, ринки і спортзали закриті. Працюють лише продуктові крамниці.

Є велика ймовірність того, що жорсткі обмеження продовжать до травня.

Зверніть увагу! Обмовки у Кличка траплялись настільки часто, що він зібрав їх і опублікував книгу.