В Офісі Президента прокоментували ситуацію зі спецперепустками для користування громадським транспортом у Києві. Там зазначили, що завдання не було виконане належно.

З 5 квітня перевезення у громадському транспорті Києва можливе лише за наявності спеціальної перепустки. Їх заздалегідь роздали у КМДА підприємствам критичної інфраструктури.

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У Зеленського наголосили, що друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення ними працівників є відповідальністю влади міста Києва.

З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою,

– наголосили в ОП.

Через це місцеву владу закликали терміново виправити її, забезпечивши киян спецперепустками для користування громадським транспортом.

Крім цього, в Офісі Президента підкреслили, що потрібно забезпечити достатню кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення.

Керівників підприємств та організацій, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, попросили забезпечити таку можливість для працівників.

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