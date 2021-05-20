Через ймовірне погіршення погодних умов працівники Укргідрометцентру оголосили на Київщині перший рівень небезпечності. Пориви вітру швидкістю 15 – 18 метрів на секунду триватимуть до кінця доби 20 травня.
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При цьому опадів у столиці синоптики не прогнозують.
Після шторму прийде потепління
Як зазначають спеціалісти, температура повітря у Києві 20 травня прогріється до +17 градусів. Вночі буде трошки прохолодно – +9 градусів.
Натомість після штормового попередження 21 травня погода на Київщині почне поліпшуватися. Дощі та грози мають відступити аж до 23 травня, а стовпчики термометрів місцями показуватимуть +22 градуси.
Як вберегтися від небезпеки під час сильного вітру:
- щільно закрити всі вікна та прибрати з балконів те, що може випасти;
- триматися якомога далі від ліній електропередач, високих дерев та рекламних конструкцій;
- сховатися у найближчому приміщенні під час дуже сильного пориву;
- не паркувати транспорт там, де на нього може щось впасти.
Дивіться відео карти вітрів на Київщині: