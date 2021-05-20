Насувається потужний вітер: жителів Київщині попередили про небезпеку – відео

Погодні умови у столиці та в Київській області залишаються досить складними. Найближчими годинами у всьому регіоні очікується досить сильний вітер.

Через ймовірне погіршення погодних умов працівники Укргідрометцентру оголосили на Київщині перший рівень небезпечності. Пориви вітру швидкістю 15 – 18 метрів на секунду триватимуть до кінця доби 20 травня.

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При цьому опадів у столиці синоптики не прогнозують.

Після шторму прийде потепління

Як зазначають спеціалісти, температура повітря у Києві 20 травня прогріється до +17 градусів. Вночі буде трошки прохолодно – +9 градусів.

Натомість після штормового попередження 21 травня погода на Київщині почне поліпшуватися. Дощі та грози мають відступити аж до 23 травня, а стовпчики термометрів місцями показуватимуть +22 градуси.

Як вберегтися від небезпеки під час сильного вітру:

щільно закрити всі вікна та прибрати з балконів те, що може випасти;

триматися якомога далі від ліній електропередач, високих дерев та рекламних конструкцій;

сховатися у найближчому приміщенні під час дуже сильного пориву;

не паркувати транспорт там, де на нього може щось впасти.

Дивіться відео карти вітрів на Київщині: