У Києві у 2021 році не буде традиційного живого ланцюга єдності, що присвячується Дню соборності України. Все через пандемію коронавірусу й введення локдауну в країні. Втім, організатори пропонують приєднатись до віртуального ланцюга.

Потрібно поставити на аватарки у фейсбуці одну з тематичних рамок й приєднатися до онлайн-трансляції де покажуть всіх, хто візьме участь у конкурсах спільноти "Об'єднай береги Дніпра Живим ланцюгом Соборності". Про це повідомляють організатори, інформує сайт 24 каналу.

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У 2021 році День Соборності святкуємо онлайн, оскільки він припадає на локдаун. Ми суворо дотримуємось карантинних обмежень, які забороняють проведення масових заходів, а отже не зможемо зібратись разом на мосту Патона, як в попередні роки. Але це зовсім не означає, що Живого Ланцюга Соборності не буде! Ми, разом з Вами створимо перший віртуальний Живий Ланцюг Соборності, який об’єднає лівий та правий береги Дніпра, Київ, Харків, Одесу, Львів, Запоріжжя, сотні й тисячі міст та сіл України, мільйони наших сердець,

– говориться в повідомленні.

Такий флешмоб зазвичай проводили зранку 22 січня. Учасники з прапорами України об’єднують два береги Дніпра – що символізує соборність української нації.

На своєму сайті організатори детально розповіли, як долучитись до онлайн-флешмобу.

Для цього потрібно зробити кілька кроків:

долучитись до сторінки "Об’єднай береги Дніпра Живим ланцюгом Соборності"

підписатись на фоторепортаж Живого Ланцюга Соборності в Інстаграм

стати учасником події Сімейний Живий Ланцюг Соборності – 2021

поширити на своїй сторінці інформацію про захід

додати до своєї аватарки одну з рамок, присвячених Дню Соборності

долучитись до онлайн-трансляції з першого віртуального Живого Ланцюга Соборності;

взяти участь в конкурсах.

Історична довідка. 22 січня Україна святкує День Соборності, присвячений першому історичному об’єднанню Сходу та Заходу України в 1919 році в одну єдину соборну державу. Живий ланцюг Соборності — щорічна акція, що присвячена Дню Соборності України та річниці з дня проголошення Незалежності України. Щороку учасники акції символічно об’єднують береги Дніпра живим ланцюгом на мосту Патона в Києві, рухаючись назустріч двома колонами — з лівого берега (символізує Українську Народу Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).