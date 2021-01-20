Традиційного живого ланцюга до Дня соборності у Києві цьогоріч не буде: заважає локдаун
У Києві у 2021 році не буде традиційного живого ланцюга єдності, що присвячується Дню соборності України. Все через пандемію коронавірусу й введення локдауну в країні. Втім, організатори пропонують приєднатись до віртуального ланцюга.
Потрібно поставити на аватарки у фейсбуці одну з тематичних рамок й приєднатися до онлайн-трансляції де покажуть всіх, хто візьме участь у конкурсах спільноти "Об'єднай береги Дніпра Живим ланцюгом Соборності". Про це повідомляють організатори, інформує сайт 24 каналу.
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У 2021 році День Соборності святкуємо онлайн, оскільки він припадає на локдаун. Ми суворо дотримуємось карантинних обмежень, які забороняють проведення масових заходів, а отже не зможемо зібратись разом на мосту Патона, як в попередні роки. Але це зовсім не означає, що Живого Ланцюга Соборності не буде! Ми, разом з Вами створимо перший віртуальний Живий Ланцюг Соборності, який об’єднає лівий та правий береги Дніпра, Київ, Харків, Одесу, Львів, Запоріжжя, сотні й тисячі міст та сіл України, мільйони наших сердець,
– говориться в повідомленні.
На своєму сайті організатори детально розповіли, як долучитись до онлайн-флешмобу.
Для цього потрібно зробити кілька кроків:
- долучитись до сторінки "Об’єднай береги Дніпра Живим ланцюгом Соборності"
- підписатись на фоторепортаж Живого Ланцюга Соборності в Інстаграм
- стати учасником події Сімейний Живий Ланцюг Соборності – 2021
- поширити на своїй сторінці інформацію про захід
- додати до своєї аватарки одну з рамок, присвячених Дню Соборності
- долучитись до онлайн-трансляції з першого віртуального Живого Ланцюга Соборності;
- взяти участь в конкурсах.
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