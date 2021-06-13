Жовтий (І рівень) небезпечності триватиме протягом усієї неділі, 13 червня. У ДСНС опублікували інформацію згідно з даними Укргідрометцентру.
Актуально Прогноз погоди на 13 червня: усі області України потерпатимуть від гроз
Жовтий рівень небезпеки в Києві
У столиці та області 13 червня прогнозують сильні грози. Крім того, там очікують шкальний вітер із швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в області коливатиметься від +21 до +25 градусів тепла.
Погода в Київській області 13 червня / Графіка Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
У південних та центральних областях 14 червня пройде гроза. В окремих районах очікують град та шквальний вітер. Раніше у ДСНС вже оголосили про штормове попередження в Україні протягом 12 – 13 червня.
Важливо Шквальний вітер та град: в Україні – штормове попередження
Внаслідок сильних дощів та гроза на всій території України, декілька міст постраждали від негоди. Зокрема, вулиці Одеси перетворились на річки, а у Дніпрі випав град.
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / Графіка Укргідрометцентру