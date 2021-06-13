Жовтий рівень небезпеки: у ДСНС повідомили про грозу та шквал в Києві

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили про небезпечні метеорологічні явища у місті Києві та Київській області загалом. Зокрема, мовиться про зливи, сильні пориви вітру та грози.

Жовтий (І рівень) небезпечності триватиме протягом усієї неділі, 13 червня. У ДСНС опублікували інформацію згідно з даними Укргідрометцентру.

Актуально Прогноз погоди на 13 червня: усі області України потерпатимуть від гроз

Жовтий рівень небезпеки в Києві

У столиці та області 13 червня прогнозують сильні грози. Крім того, там очікують шкальний вітер із швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в області коливатиметься від +21 до +25 градусів тепла.



Погода в Київській області 13 червня / Графіка Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини

У південних та центральних областях 14 червня пройде гроза. В окремих районах очікують град та шквальний вітер. Раніше у ДСНС вже оголосили про штормове попередження в Україні протягом 12 – 13 червня.

Важливо Шквальний вітер та град: в Україні – штормове попередження

Внаслідок сильних дощів та гроза на всій території України, декілька міст постраждали від негоди. Зокрема, вулиці Одеси перетворились на річки, а у Дніпрі випав град.



Прогноз погоди в Україні на 13 червня / Графіка Укргідрометцентру