Для експлуатації за кордоном: в"Жулянах" затримали чоловіка, який вербував моряків

Учасника злочинної організації, якого підозрюють у торгівлі людьми, затримали 11 лютого на території міжнародного аеропорту "Київ". Фігурант кримінальної справи нібито вербував моряків для подальшого використання їх праці за кордоном.

Як стверджують правоохоронці, затриманий перебував у розшуку як учасник злочинної організації.

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Про підозру йому повідомили ще 31 жовтня 2020 року, але заочно.

Від 8 до 15 років із конфіскацією

Затримали зловмисника представники прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також поліцейські АРК разом із бійцями Державної прикордонної служби.

Йому інкримінують торгівлю людьми, вчинену організованою групою.

Якщо провину зловмисника визнають в суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.

За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками з 2015 року шукав моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Потім чоловіків через окупований Крим відправляли до Туреччини, де нелегально направляли на кораблях до країн ЄС.

Деяких з моряків, завербованих угрупуванням, затримували правоохоронці Італії та Греції. Вони відбувають покарання за порушення місцевих законів.

Голосіївський районний суд вже обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. З можливістю вийти на волю під заставу в 681 тисячу гривень.