Просто підставили відро: у Київраді зі стелі почала капати вода – фото

Стеля Київської міської ради не витримала навантаження та почала протікати. Сталося все 11 лютого безпосередньо в залі, де засідають депутати.

Депутат Київради Леонід Ємець опублікував у соцмережі фейсбук красномовні фото, що стали своєрідною ілюстрацією безпорадності столиці перед стихією, яка на неї обрушилася.

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Як з'ясувалося, протікання даху будівлі Київради – справа звична.

Специфіка конструкції

За словами керівника справами секретаріату Ігоря Хацевича, подібна проблема з'являється через специфічну конструкцію стелі будівлі.

Ще наприкінці 2018 року було розроблено проєкт реставрації покрівлі, який має зняти такі проблеми, але через вибори 2019 та 2020 років та карантин він, на жаль, так і не почав реалізуватись. Сподіваюсь найближчим часом проєкт буде реалізовано, щоправда, на це потрібна значна сума. Розраховуємо на підтримку в залі,

– зазначив чиновник.

Тож, оскільки проводити ремонтні роботи фактично неможливо, проблему вирішили досить своєрідно – під краплі води підставили відро.