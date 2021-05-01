Нацистський жест вирвали з контексту, – учасник маршу на честь СС "Галичина"

Володимир Кошовенко, на якого правоохоронці склали адмінпротокол через нацистське вітання на марші в честь дивізії СС "Галичина" заявив, що насправді не зігував. Його жест вирвали з контексту.

Момент "зігування" вирвали з контексту

За словами Кошовенка, він не є прихильником ні "московського міру", ні гітлерівського режиму. Чоловік вважає обидва "вселенським злом".

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На жаль, промосковське лайно телеканал "НАШ" показало мої жести як щось схоже на незігу. На відео чітко видно, що рука лежить на серці, потім піднята до долу і знову на серці. Насправді я не мав на меті робити незігу, а просто сфотографуватись,

– розповів чоловік.

Він пояснив, що тримав пальці у формі тризубу і хотів сфотографуватися на фоні львівського лева. До речі, спершу Кошовенко визнав свою вину та вибачився, однак згодом видалив це речення зі свого допису.

Чоловік також заявив, що під час маршу правоохоронці його не затримували, вони – склали на адміністративний протокол, який далі передадуть до суду.

Коротко про марш на честь дивізії СС "Галичина"

28 квітня вулицями Києва пройшла хода вишиванок в честь річниці створення дивізії СС "Галичина". За демонстрантами слідкували поліцейські – аби ніхто не використовував заборонену символіку.

В Офісі Президента обурилися акцією та заявили, що організаторів мають притягнути до відповідальності.

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