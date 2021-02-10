Зима у київському зоопарку: там показали фото тварин серед снігових кучугур
У столичному зоопарку тварини зустріли сніг / Київський зоологічний парк
Київський зоопарк поділився чудовими світлинами тварин серед снігу. Він найбільше сподобався тиграм.
Джерело:Київський зоологічний парк
Смугасті хижаки вирішили побавитись у снігу, а інші мешканці зоопарку із радістю позували на його фоні.
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Користувачам фейсбуку дуже сподобались такі фотографії.
Зимовий київський зоопарк: дивіться фото
У зоопарк нагадують, що з 14 листопада він працює в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба. Зимові приміщення зараз закриті для відвідувачів.
Вартість вхідних квитків становить:
- 100 гривень для дорослих відвідувачів;
- 60 гривень для студентів та власників "Картки киянина";
- 50 гривень для пільгових категорій відвідувачів.
- А дітям до 5 років вхід безплатний.
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