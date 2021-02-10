Зима у київському зоопарку: там показали фото тварин серед снігових кучугур

10 лютого 2021 , 13:52
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Джерело:

Київський зоологічний парк

Київський зоопарк поділився чудовими світлинами тварин серед снігу. Він найбільше сподобався тиграм.

Смугасті хижаки вирішили побавитись у снігу, а інші мешканці зоопарку із радістю позували на його фоні.

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Користувачам фейсбуку дуже сподобались такі фотографії.

Зимовий київський зоопарк: дивіться фото

У зоопарк нагадують, що з 14 листопада він працює в режимі парку з можливістю огляду тварин у вольєрах просто неба. Зимові приміщення зараз закриті для відвідувачів.

Вартість вхідних квитків становить:

  • 100 гривень для дорослих відвідувачів;
  • 60 гривень для студентів та власників "Картки киянина";
  • 50 гривень для пільгових категорій відвідувачів.
  • А дітям до 5 років вхід безплатний.
Минулого року столичний зоопарк відвідали 532 тисячі гостей. Це на 130 тисяч більше, ніж у 2019 році. Про це пише "Вечірній Київ".