Як зазначили у СБУ в коментарі 24 каналу, вартість земельних ділянок, які хотіли приватизувати зловмисники, перевищує 100 мільйонів гривень. Мова йде про землю на берегу Київського моря, а також прилеглої до неї території лісу.
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Згідно з даними слідства, члени угруповання планували приватизувати 50 гектарів землі та продати їх третім особам.
Чиновники діяли за гроші
Зловмисники хотіли продати землю біля Київського моря / Фото пресслужби СБУ
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Організатори злочину за хабарі підкупили посадовців Держгеокадастру, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу. Чиновники мали б допомогти зловмисникам отримати право власності на ділянки, які наразі належать державі.
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Потім зловмисники могли б отримати за продаж елітної землі десятки мільйонів гривень.
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Експерти оцінюють вартість земельних ділянок у понад 100 мільйонів гривень.
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Ринкова вартість території лісгоспу та прилеглої до неї зони берега Київського моря невідома.
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Мапи, схеми зімельних ділянок та інші докази участі фігурантів провадження вилучили під час обшуків у них вдома.
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Адвокати зловмисників беруть участь у допитах, та намагаються звільнити їх від відповідальності.
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Кримінальне провадження щодо оборудки кваліфікували як перевищення службових повноважень та шахрайство в особливо великому розмірі.
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Слідчі дії продовжуються.
Під час обшуків оперативники вилучили докази вчинення злочину / Фото пресслужби СБУ
Чиновникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, якщо їх провину визнають в суді.
Організаторів злочину, якщо їх провину доведуть під час розглядання справи по суті, можуть посадити на термін від 5 до 12 років. Крім того, їх можуть покарати конфіскацією майна.
Незабаром правоохоронці повідомлять організаторам та їх поплічникам підозри у скоєнні злочину.
Дивіться відео з учасникам угруповання, які намагалися захопити елітні землі на Київщині: