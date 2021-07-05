Біля Київського моря: на Київщині зловмисники хотіли захопити понад 50 гектарів землі – відео

Працівники СБУ провели операцію з викриття зловмисників, які намагалися привласнити величезну територію елітної землі під Києвом. Зловмисники залучили до оборудки посадовців Держгеокадастру Київської області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

Як зазначили у СБУ в коментарі 24 каналу, вартість земельних ділянок, які хотіли приватизувати зловмисники, перевищує 100 мільйонів гривень. Мова йде про землю на берегу Київського моря, а також прилеглої до неї території лісу.

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Згідно з даними слідства, члени угруповання планували приватизувати 50 гектарів землі та продати їх третім особам.

Чиновники діяли за гроші



Зловмисники хотіли продати землю біля Київського моря / Фото пресслужби СБУ

Організатори злочину за хабарі підкупили посадовців Держгеокадастру, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу. Чиновники мали б допомогти зловмисникам отримати право власності на ділянки, які наразі належать державі.

Потім зловмисники могли б отримати за продаж елітної землі десятки мільйонів гривень.

Експерти оцінюють вартість земельних ділянок у понад 100 мільйонів гривень.

Ринкова вартість території лісгоспу та прилеглої до неї зони берега Київського моря невідома.

Мапи, схеми зімельних ділянок та інші докази участі фігурантів провадження вилучили під час обшуків у них вдома.

Адвокати зловмисників беруть участь у допитах, та намагаються звільнити їх від відповідальності.

Кримінальне провадження щодо оборудки кваліфікували як перевищення службових повноважень та шахрайство в особливо великому розмірі.

Слідчі дії продовжуються.

Під час обшуків оперативники вилучили докази вчинення злочину / Фото пресслужби СБУ

Чиновникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, якщо їх провину визнають в суді.

Організаторів злочину, якщо їх провину доведуть під час розглядання справи по суті, можуть посадити на термін від 5 до 12 років. Крім того, їх можуть покарати конфіскацією майна.

Незабаром правоохоронці повідомлять організаторам та їх поплічникам підозри у скоєнні злочину.

Дивіться відео з учасникам угруповання, які намагалися захопити елітні землі на Київщині: