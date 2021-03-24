Директор Інституту нацпам’яті Антон Дробович повідомив, що є меценати, які готові оплатити демонтаж серпа й молота з Батьківщини-матері. За його словами, уряду зараз просто не до цього.

Для того, щоб декомунізувати цей пам’ятник необхідно рішення відповідного міністерства. А зараз уряд зайнятий проблемами подолання пандемії коронавірусу.

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Є меценати

Втім, меценати, які можуть допомогти прибрати заборонену, комуністичну символіку є. На процедуру демонтажу потрібен орієнтовно рік, запевнив Дробович.

Щойно буде рішення або Міністерства культури або Кабінету Міністрів, я думаю, це питання зрушиться з мертвої точки,

– сказав він.

Антон Дробович / Фото chas.news Костянтина Поліщука

Сам музей, на балансі якого перебуває монумент, не може ухвалити таке рішення.

Має бути чітка політична воля, бо інакше хтось може сказати, що статуя — на території музею, отже, не підпадає під декомунізацію як виняток із закону,

– додав Дробович.

Що буде замість серпа й молота – варіанти:

Чистий щит (взагалі без нічого)

Якийсь знак за результатами конкурсу

Чистий щит плюс лазерна проєкція

До речі, вночі Батьківщина-мати вже стає патріоткою – на статую проєктується вишиваний орнамент та герб України.