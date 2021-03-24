В Інституті нацпам’яті знайшли меценатів для демонтажу серпа й молота на Батьківщині-матері

Джерело:chas.news
Директор Інституту нацпам’яті Антон Дробович повідомив, що є меценати, які готові оплатити демонтаж серпа й молота з Батьківщини-матері. За його словами, уряду зараз просто не до цього.
Для того, щоб декомунізувати цей пам’ятник необхідно рішення відповідного міністерства. А зараз уряд зайнятий проблемами подолання пандемії коронавірусу.
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Втім, меценати, які можуть допомогти прибрати заборонену, комуністичну символіку є. На процедуру демонтажу потрібен орієнтовно рік, запевнив Дробович.
Щойно буде рішення або Міністерства культури або Кабінету Міністрів, я думаю, це питання зрушиться з мертвої точки,
– сказав він.
Антон Дробович / Фото chas.news Костянтина Поліщука
Сам музей, на балансі якого перебуває монумент, не може ухвалити таке рішення.
Має бути чітка політична воля, бо інакше хтось може сказати, що статуя — на території музею, отже, не підпадає під декомунізацію як виняток із закону,
– додав Дробович.
До речі, вночі Батьківщина-мати вже стає патріоткою – на статую проєктується вишиваний орнамент та герб України.