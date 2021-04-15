Знищення будинку Уткіна у Києві: Кличко каже, що навіть штраф не можуть виписати

Віталій Кличко підкреслив, що ніхто не надавав дозволів на знесення будинку Уткіна у Києві. Мер сказав, що міська влада нічого не може зробити з такими компаніями, які нищать історичні будівлі – навіть виписати штраф.

За його словами, велика кількість історичних пам’яток перебуває на балансі у приватній власності. Київська влада нічого не може вдіяти, якщо їм загрожує знесення.

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Не знесення, а реконструкція

Кличко запевняє, що жоден орган влади не давав дозволів на знесення історичного будинку Уткіна.

Ні Київська міська адміністрація, ні Міністерство культури, ні ДАБІ, ніхто не давав ніяких дозволів на знесення цього будинку. І тому зараз прокуратура веде кримінальну справу щодо знесення цієї будівлі... Яким чином власник це зробив – буде відповідати перед законом,

– зазначив столичний очільник.

Втім, раніше в компанії-забудовниці – ТОВ"Приват", яка відповідальна за знесення будинку Уткіна, повідомили, що все зробили за законом й навіть мають дозвіл від Департаменту містобудування та архітектури Києва, який підпорядкований саме Віталію Кличку. Про це інформує Liga.biz

Департамент дозволив "Привату" реконструювати будівлю під готель. Хоча там можуть бути лише адміністративні будівлі.

Цікаво, що компанія-забудовник каже, що знесення будинку Уткіна до фундаменту це і є реконструкція.

Передісторія

11 квітня 2021 року у Києві знищили будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29, який вважався історичною спорудою, хоч й не мав охоронного статусу.

На його місці ТОВ "Приват" планує побудувати готель.

У прокуратурі Києва повідомили, що за фактом знесення будівлі відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 356 (самоправство).

Чому цей будинок мав значення

Будинок збудував орієнтовно між 1890 та 1905 роком купець 2 гільдії Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будівля розміщена біля залізничного вокзалу, її архітектором є Олександр Вербицький. Це єдина будівля, збудована до 1917 році, у цілому кварталі. Будинок двоповерховий, у стилі ренесансу.