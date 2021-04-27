Зносять МАФи на лівому березі: в Києві почалися сутички з поліцією – відео

На вулиці Регенераторній у Києві 27 квітня вкотре почали демонтувати малі архітектурні форми. Туди одразу прибуло багато правоохоронців, а згодом із ними почались сутички.

Зранку туди приїхали не лише поліцейські, а й представники муніципальної охорони. Для демонтажу привезли підйомний кран.

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Демонтаж МАФів у Києві: відео "Типовий Київ"

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Усі правоохоронці на місці в балаклавах. Частина з них також у шоломах. Вони сформували кільце довкола МАФів, які мають демонтувати.

Сутичка протестувальників із поліцією: відео телеграм-каналу "Київ оперативний"

Підприємці, які обурились тим, що руйнують їх бізнес, почали сутичку з поліцією. Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews, кілька найактивніших протестувальників затримали та повезли у відділення.

Затримання в місці демонтажу МАФів: відео телеграм-каналу PavlovskyNews