У Києві 23 квітня на балконі одного з будинків у центрі – на вулиці В'ячеслава Липинського, 4 помітили оголених дівчат. Вони там фотографувалися.

Попри те, що у столиці зберігається доволі прохолодна погода, дівчата не побоялись вийти майже голими на балкон та позувати для камери. У соцмережах пишуть, що у цьому будинку є фотостудія, тому не дивно, що саме там й помітили моделей.

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"Слава" українок з Дубаю

Можливо ці дівчата хочуть повторити "славу" українок з Дубаю, які там долучились до масової оголеної фотосесії. Таку версію припускають користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що у найбільшому місті ОАЄ затримали десятки людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Серед затриманих виявилося 11 українок.