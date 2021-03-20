Зупинка транспорту в Києві призведе до колапсу, – у КМДА розповіли, коли приймуть рішення

Київ потрапив до червоної зони карантину. Ще раніше у столиці запровадили локдаун. Однак наразі вирішують питання щодо того, чи працюватиме громадський транспорт.
Остаточне рішення щодо роботи транспорту обіцяють прийняти 22 березня.
До теми Обмеження щодо транспорту у червоній зоні переглянуть
Що кажуть у КМДА
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник переконаний, що громадський транспорт повинен працювати у місті. Однак потрібно дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.
Зупинка транспорту призведе до колапсу,
Зверніть увагу!
– наголосив Поворозник.
У червоній зоні карантину заборонена робота громадського транспорту. Однак у Кабміні заявили, що переглянуть це правило.
Локдаун у Києві: що відомо
- З 20 березня у столиці ввели локдаун. Він триватиме 3 тижні, тобто до 9 квітня включно. Потім столицю віднесли до червоної зони карантину.
- Річ у тім, що в Києві – зростає кількість хворих на коронавірус. Наприклад, за добу 19 березня, у столиці діагностували 1070 випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії у Києві захворіли понад 152 тисячі людей. Одужали – близько 101 тисяча, однак померли – 3034.
- В Київській міській лікарні № 4 дуже напружена ситуація. Медики валяться з ніг.