Дві ці події трапилися 31 травня на автобусній зупинці в районі монастиря. На щастя ніхто сильно не постраждав.

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Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Парубок, який намагався кинутись під авто / Фото "Варта Голосієво"

Більше про напад з ножем

  • Літній чоловік підійшов із погрозами до дівчини та взяв її за волосся.
  • Це побачив водій автобуса та побіг на допомогу.
  • Він вибив із рук нападника ніж. Як наслідок, він отримав поріз руки.
  • Згодом водій разом із перехожим затримали зловмисника та викликали поліцію
  • Затриманий говорив речі, які вказують на те, що в нього є розлади психіки.
  • Зокрема, зловмисник казав, що поліція забрала дитину
  • Також розповідав щось про Зеленського та Тимошенко.
  • Щодо нападу на дівчину, він сказав, що хотів взяти її в заручники.
  • Однак для чого це було потрібно – не пояснив.
  • Як повідомляє "Сегодня", чоловік має розлади психіки та стоїть на обліку в психіатра.
  • Після затримання його родичі принесли відповідні документи.
  • Тому згодом зловмисника відправили на лікування.

Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Чоловік, який напав із ножем на дівчину / Фото "Варта Голосієво" 

Спроба самогубства на зупинці

У цьому ж місці інший чоловік вирішив накласти на себе руки. Він підійшов до узбіччя та кинувся під колеса Mersedes.

Напад Київ Голосієво травби Психічний розлад
Хлопець після спроби самогубства / Фото "Варта Голосієво"

На щастя, водій встиг вчасно загальмувати, тому хлопець не постраждав. Однак, у дописі пишуть, що до правоохоронців щодо цього інциденту не звертались. Перехожі просто заспокоїли його в розмові та відправили додому.

 