Поки мати спала: киянина підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки подруги

У Києві 15-річна дівчина заявила, що її зґвалтував друг та колега матері. Це сталося у її будинку на вулиці Григоренка, що в Дарницькому районі.
Про те, що підозрюваний – друг матері, повідомила потерпіла дівчинка. Чоловік якраз перебував у них у гостях – з 18:00 до 2:00.
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За попередньою інформацією, о 2:00 мати відпустила свою неповнолітню доньку на загальний коридор багатоповерхівки – аби вона зателефонувала подрузі.
Жінка спала, поки о 3:40 її не розбудили правоохоронці, які прибула на виклик. Схоже, її не хвилювало, чому дитина так довго не повертається додому.
На місці працювали поліцейські, вони з'ясовують усі обставини. Дівчинку-підлітка забрали у лікарню. Було зґвалтування чи ні – встановлюватиме слідство.
Зґвалтування на Київщині: моторошні випадки
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