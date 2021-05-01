Поки мати спала: киянина підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки подруги

1 травня 2021 , 14:56
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Джерело:

телеграм-канал dtp.kiev.ua

У Києві 15-річна дівчина заявила, що її зґвалтував друг та колега матері. Це сталося у її будинку на вулиці Григоренка, що в Дарницькому районі.

Про те, що підозрюваний – друг матері, повідомила потерпіла дівчинка. Чоловік якраз перебував у них у гостях – з 18:00 до 2:00.

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За попередньою інформацією, о 2:00 мати відпустила свою неповнолітню доньку на загальний коридор багатоповерхівки – аби вона зателефонувала подрузі.

Жінка спала, поки о 3:40 її не розбудили правоохоронці, які прибула на виклик. Схоже, її не хвилювало, чому дитина так довго не повертається додому.

На місці працювали поліцейські, вони з'ясовують усі обставини. Дівчинку-підлітка забрали у лікарню. Було зґвалтування чи ні – встановлюватиме слідство.

Зґвалтування на Київщині: моторошні випадки

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Автор: Олег Терещенко