Відео з камер спостереження мер опублікував у своєму телеграм-каналі. Також він написав, як ставиться до цього.
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Коли до будинку під'їхав автобус зі спецзагоном і слідчими СБУ, деякі з правоохоронців піднялися до квартири Кличка та кілька разів стукали у двері.
Як згодом пояснили правоохоронці в присутності журналістів, вони прийшли в іншу квартиру. Мовиться про помешкання 2 поверхами нижче.
Ми прийшли з обшуками в цю квартиру, а саме до людей, які її орендують. До інших жителів будинку ми жодних претензій не маємо,
– сказав співробітник поліції.
Кличко назвав версію про масштабну операцію проти контрабандистів непереконливою. Також він закликав правоохоронців бути ретельнішими.
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