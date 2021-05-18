Відео з камер спостереження мер опублікував у своєму телеграм-каналі. Також він написав, як ставиться до цього.

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Коли до будинку під'їхав автобус зі спецзагоном і слідчими СБУ, деякі з правоохоронців піднялися до квартири Кличка та кілька разів стукали у двері.

Як згодом пояснили правоохоронці в присутності журналістів, вони прийшли в іншу квартиру. Мовиться про помешкання 2 поверхами нижче.

Ми прийшли з обшуками в цю квартиру, а саме до людей, які її орендують. До інших жителів будинку ми жодних претензій не маємо,

– сказав співробітник поліції.

Кличко назвав версію про масштабну операцію проти контрабандистів непереконливою. Також він закликав правоохоронців бути ретельнішими.

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Зверніть увагу! У Києві 12 і 13 травня обшукали приміщення кількох комунальних установ Києва. Зокрема, правоохоронці були Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та у Київміськсвітлі. Згодом прийшли й у Київський електровагоноремонтний завод.